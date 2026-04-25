Allanamiento deja a madre e hijo jinotegano tras las rejas por venta de droga

Un operativo de la Policía de Jinotega permitió la captura Gloria María Pérez, de 52 años, y su hijo Jamit González, de 18 años por la comercialización de cocaína en su vivienda en el barrio Sandino, de Jinotega.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 20.8 gramos de droga, que aparentemente estaban listos para su distribución, además de otros indicios vinculados al ilícito.

Tras su captura, ambos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en las próximas horas para enfrentar cargos por tráfico de drogas.