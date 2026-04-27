Señora muere atropellada por jeep al cruzar sin cuidado la carretera en Boaco

La señora María Esmeralda Gómez León, de 66 años, falleció de forma instantánea la mañana de este lunes al ser impactada por un vehículo en la comunidad de Wirruca, en la carretera hacia Camoapa, en el departamento de Boaco.

Fatal accidente en Boaco: Mujer de 66 atropellada en Wirruca

Testigos dijeron que doña María Esmeralda acababa de bajarse por la puerta trasera de un bus y al cruzar la vía de forma imprudente fue impactada por el jeep color negro placas M 219-008, conducido por Holman Antonio Gómez Martínez, de 41 años, originario de Estelí.

Tras el fatal accidente agentes de tránsito de la Policía Nacional llegaron a detener al conductor para realizar las investigaciones y determinar su grado de responsabilidad en el caso.

Una familiar de la infortunada afirmó que, doña María Esmeralda era madre de 8 hijos y al momento de la desgracia se dirigía a una capilla de la comunidad a reunirse con varias amigas.

Aunque este no fue el caso, pobladores del sector dijeron que, en esa zona de Boaco, los vehículos pasan como “alma que se las lleva el Diablo” por lo que pidieron a las autoridades competentes colocar reductores de velocidad para evitar nuevas desgracias.

