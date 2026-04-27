VII Feria Nacional de la Vivienda logra más de 60 millones de dólares en proyecciones

Con resultados que marcan un hito en el sector inmobiliario del país, culminó con éxito la VII Feria Nacional de la Vivienda, organizada este fin de semana por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

Impacto Vivienda Nicaragua: $60.8M y 585 Reservas

Durante el evento, se logró proyectar un impacto económico estimado en 60 millones 800 mil dólares, consolidándose como la plataforma principal para el acceso a un hogar propio en Nicaragua.

La feria contó con la participación de más de 80 expositores y la presentación de 34 proyectos habitacionales, entre los que destacaron por su alto interés social los programas “Nuevas Victorias” y “Bismarck Martínez”.

Estos proyectos, impulsados por el Gobierno de Nicaragua, reafirmaron su compromiso de brindar soluciones dignas y asequibles para las familias nicaragüenses.

El éxito de la convocatoria fue rotundo, registrando una asistencia masiva de 20,805 personas.

Durante la actividad se formalizaron 585 reservas de viviendas y se logró la precalificación de 1,149 ciudadanos para créditos hipotecarios, quienes ahora están a un paso de concretar su patrimonio familiar.

Más allá de las cifras, esta séptima edición se consolida como una herramienta estratégica que articula políticas gubernamentales con el sector privado y la banca nacional.

Con este esfuerzo, el INVUR continúa transformando el sueño de las familias en una realidad tangible, fortaleciendo el desarrollo urbano y la estabilidad económica de la nación.

