Joven de 18 años pierde la vida en mortal accidente en Matagalpa

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo el joven Steven Moisés Ordoñez Rayo, de 18 años, al accidentarse en su motocicleta por el kilómetro 84.5, entrada a la comunidad La Quesera, sobre la carretera vieja Darío–Calabaza, en Matagalpa.

Steven Moisés Ordoñez Rayo

Cazadores de noticias informaron de manera preliminar que Steven Moisés se desplazaba a exceso de velocidad en su motocicleta placa M 248-756, cuando perdió el control y derrapó sobre la vía, resultando con lesiones incompatibles con la vida.

La policía de Ciudad Darío llegó al sitio a iniciar las investigaciones del mortal accidente vial.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 37 personas han muerto este año en accidentes de tránsito en el departamento de Matagalpa, 6 en el municipio de Ciudad Darío.

