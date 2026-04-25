Dan último adiós a sub oficial que se accidentó en motocicleta en Managua

Este sábado, familiares y amigos, dieron el último adiós al sub oficial de la Policía, Erick Moisés Ortiz Calero, quien sufrió graves lesiones en su humanidad al impactar en motocicleta contra un poste de concreto.

El accidente se registró la noche de ayer viernes de la rotonda el Periodista hacía el sur en el barrio Hialeah, de donde fue trasladado al hospital, muriendo horas después.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Erick Ortiz tenía 6 años de servicio en la institución policial y estaba asignado a la Dirección de Operaciones Especiales (DOE).