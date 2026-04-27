85 delincuentes tras las rejas por cometer diferentes delitos

La Policía Nacional, informa que en la semana del 20 al 26 de abril 2026, fueron capturados 85 antisociales involucrados en diferentes delitos, como homicidios, asaltos, tráfico y abastecimiento de drogas.

Nicaragua: Policía Captura 85 y Decomisa Drogas y Armas

Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que a los delincuentes capturados a nivel nacional, se les ocupó 2 kilogramos de cocaína, 206 gramos de crack, 13 libras de marihuana.

Además, una pesa digital, 18 celulares, dinero en efectivo, un revólver, una pistola, un arma hechiza apta para el disparo, un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 12. Los capturados y evidencias fueron puesto a la orden de las autoridades judiciales.

