Señalados de millonario robo en Villa Venezuela permanecen en prisión

Bajo la medida de prisión preventiva permanecen José Alberto López Mayorga, de 36 años, y Elías Antonio Membreño Gómez, de 43, tras ser acusados formalmente por el robo de una fuerte suma de dinero y bienes de valor en una vivienda del barrio Villa Venezuela, Distrito VII de Managua.

Presos por $3,000 y joyas en Villa Venezuela

El doctor Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, del Juzgado Sexto de Audiencias, admitió la acusación por el delito de robo agravado en perjuicio de Edgar Jayson Álvarez Thompson.

El botín sustraído, según el libelo acusatorio del Ministerio Público, incluye 3,000 dólares en efectivo, teléfonos celulares, una computadora portátil, joyas de oro y plata, además de documentos personales y tarjetas bancarias.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 23 de abril, cuando la víctima descansaba junto a sus dos hijos menores de edad.

Las investigaciones detallan que los señalados demostraron gran habilidad al escalar un muro perimetral de aproximadamente 5 metros de altura para ingresar al inmueble a través de una ventana.

Tras apoderarse de los bienes, los sujetos abandonaron la vivienda por la misma vía de acceso, momento en el que fueron captados por un testigo clave que se encontraba en las cercanías.

La captura de López Mayorga y Membreño Gómez se hizo efectiva el 25 de abril por agentes del Distrito VII de la capital.

Durante la audiencia preliminar, el juez consideró que existían elementos de prueba suficientes para mantener a ambos sujetos tras las rejas mientras el proceso judicial avanza hacia la siguiente etapa, con el fin de determinar su responsabilidad penal definitiva.

