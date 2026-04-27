Incautan 23 kilos de cocaína y 20 libras de marihuana en Chinandega

En dos quiebres diferentes, las autoridades policiales incautaron 23 kilos de cocaína y 20 libras de marihuana en distintos puntos del departamento de Chinandega, durante el fin de semana.

Golpe al narco: Incautan 23 kg cocaína y marihuana en Chinandega

La Policía Nacional informó que la ocupación de los 23 kilogramos de cocaína fue efectuada durante un operativo en el puesto fronterizo El Guasaule, municipio de Somotillo.

Según el reporte policial, el quiebre fue efectuado el sábado 25 de abril de 2026, a las 11:30 de la mañana, como parte de la Estrategia del Plan Muro de Contención contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.

Las autoridades perfilaron un cabezal marca Kenworth, placa guatemalteca C884BHN, con furgón placa TC12BMX, código GT89B, conducido por el ciudadano guatemalteco Wander Eduardo Orellana Méndez, de 38 años.

Detenido el guatemalteco Wander Eduardo Orellana Méndez

El vehículo transportaba 53 bultos con retazos de tela, procedentes de Costa Rica con destino a Guatemala.

Durante la inspección en la parte trasera de la cabina del furgón, los agentes encontraron 20 paquetes de cocaína que pesaron 23 kilos.

Las autoridades policiales también informaron que, a las seis de la mañana de ayer domingo, en el reparto 12 de Septiembre del municipio de Chinandega, fue perfilada la moto placa CH 52460 conducida por Germán Antonio Sánchez Mairena, de 27 años.

En la requisa, los agentes del orden público encontraron una caja con 20 paquetes de marihuana con un peso de 20 libras y 10 onzas.

En ambos casos, los detenidos, la droga y las otras evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

