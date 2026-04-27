En estado crítico hombre atacado brutalmente en campo de béisbol de Acoyapa

El ciudadano Santos Facundo Requene Aguilar quedó luchando por su vida tras ser atacado brutalmente por un sujeto desconocido, quien le provocó heridas de tal gravedad que le dejaron sus vísceras expuestas, la tarde de ayer domingo.

El sangriento incidente ocurrió en el campo de béisbol de la comarca Tierra Blanca, jurisdicción de Acoyapa, Chontales, ante la mirada atónita de los presentes.

Tras la agresión, Requene Aguilar se desplomó en medio de un charco de sangre, siendo auxiliado de inmediato por familiares y amigos.

Debido a la urgencia, fue trasladado en un vehículo particular hacia la emergencia del Hospital Escuela Regional «Camilo Ortega Saavedra» en Juigalpa.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el estado de salud de Requene es crítico y permanece bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, se reportó que un segundo ciudadano resultó con lesiones durante el altercado, tras lo cual recibió atención médica en el centro de salud de Acoyapa y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el agresor logró huir del sitio y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Un equipo técnico de la Policía Nacional de Chontales se desplazó hasta la comarca Tierra Blanca para realizar el peritaje de la escena, recolectar testimonios e iniciar un operativo de búsqueda y captura contra el presunto autor de este intento de homicidio que ha conmocionado a la comunidad.

