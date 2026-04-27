Anciano muere en su caponera en el barrio Cuba de Managua

El señor Juan Emilio López, de más de 70 años, falleció la mañana de este lunes cuando se disponía a iniciar sus labores como caponero en el sector de La Ceibita, en el barrio Cuba, Distrito II de Managua.

Adulto mayor fallece mientras iniciaba sus labores como caponero en el barrio Cuba

De acuerdo con testigos el adulto mayor llegó a desayunar a un puesto de venta de tortillas ubicado de los semáforos de La Ceibita una cuadra al Oeste y una al Norte, a como lo hacía todas las mañanas.

Estando en el lugar, el señor pidió inicialmente un vaso de café, pero poco después mostró signos de sentirse mal y se recostó en el asiento de pasajeros de la caponera, donde falleció, dijo Nelson Espinoza, poblador del sector.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, así como personal de Medicina Legal, quienes realizan las investigaciones correspondientes para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

