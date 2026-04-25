Identifican en Medicina Legal a capitalino sorprendido por la muerte

Con el nombre de Marco Antonio Reyes Calero de 50 años, fue identificado en la morgue del Instituto de Medicina Legal, el ciudadano encontrado sin vida ayer viernes en la acera de una vivienda en el barrio Carlos Marx, distrito 6 de Managua.

El cuerpo fue reconocido por familiares de Marco Antonio, quienes lamentaron que él nunca quiso tomar los consejos que le daban para dejar el vicio del guaro, mismo que al final lo llevo a la muerte.

En el dictamen emitido por Medicina Legal se indica que Marco Antonio falleció de manera súbita por complicaciones de enfermedades crónicas más intoxicación alcohólica.

El cuerpo de Marco Antonio será velado por sus familiares en su casa de habitación ubicada en el barrio Jorge Casalli, y posteriormente, le darán el último adiós.