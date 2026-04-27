Mujer fallece de forma repentina mientras viajaba en autobús hacia Ocotal

Una tragedia sorprendió a los pasajeros de una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta entre Jalapa y Ocotal, luego de que una ciudadana murió de forma repentina este lunes mientras el vehículo se encontraba en marcha.

Jalapa: Mujer fallece repentinamente en bus ruta Ocotal

La víctima fue identificada como Juana Zacarías Johnson, de 50 años, originaria del municipio de San Juan de Río Coco, departamento de Madriz.

El suceso ocurrió cuando el autobús circulaba por la comarca Tastaslí, en la jurisdicción de Jalapa.

Según testigos, la señora Johnson viajaba como pasajera cuando empezó a presentar complicaciones de salud que le provocaron el deceso casi de forma instantánea.

Versiones preliminares de personas en el lugar sugieren que la causa de muerte podría estar asociada a un infarto fulminante.

Tras reportarse el incidente, agentes de la Policía Nacional y miembros de los Bomberos Unidos se desplazaron de inmediato a la escena para realizar las investigaciones pertinentes.

El bus amarillo de Transportes Elizabeth fue detenido temporalmente para facilitar el proceso investigativo y permitir el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades competentes.

El cuerpo de la fallecida será entregado a sus familiares en San Juan de Río Coco para las respectivas honras fúnebres, mientras se espera el dictamen médico oficial que confirme las causas exactas de este lamentable fallecimiento que ha conmocionado a los usuarios de la ruta.

