Carazo: Hombre se mete borracho a barrera y toro lo envía al hospital

Con una fractura en la nariz y golpes en distintas partes de su cuerpo resultó Eduardo José Pérez Sánchez, de 35 años, al ser embestido por un toro.

El hecho ocurrió en una barrera ubicada en San Marcos, Carazo, a donde Eduardo ingresó en estado de ebriedad.

A los pocos segundos fue embestido por un “cachudo” que lo mandó al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

En más casos de sucesos, el jovencito Jesús Altamirano Rizo resultó con múltiples lesiones en su humanidad, al ser atropellado por la camioneta conducida por Norvin Francisco Solano Siles.

El accidente ocurrió en la comarca Jigüina, en Jinotega, cuando el menor intentaba cruzar la vía.

El lesionado fue trasladado al hospital Victoria Mota, de la ciudad de Las Brumas, donde recibe atención médica.

