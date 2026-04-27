Pinolera es capturada por homicidio y ataque armado en Liberia, Costa Rica

La Fuerza Pública de Costa Rica logró la captura de una nicaragüense de apellido Chávez, junto a dos hombres costarricenses de apellidos Barrantes y Cruz, por su presunta vinculación en un ataque armado que dejó un saldo trágico en la localidad de Guardia, cantón de Liberia.

Capturan 3 por homicidio en Costa Rica: nicaragüense implicada

El incidente, ocurrido la tarde del domingo, resultó en la muerte de un hombre adulto y dejó a un menor de edad herido.

La detención se efectuó en el barrio Bambú de Filadelfia, cantón de Carrillo, tras un intenso operativo de búsqueda activado tras el reporte de los disparos.

Los oficiales lograron localizar un vehículo sospechoso estacionado frente a una vivienda y, tras mantener vigilancia, interceptaron a los tres sospechosos cuando intentaban abandonar el inmueble.

Durante el operativo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procedió con el aseguramiento de la vivienda, además del decomiso del automóvil y una motocicleta vinculados a la escena del crimen.

Por disposición de la Fiscalía, la ciudadana nicaragüense y sus acompañantes fueron aprehendidos en condición de flagrancia para ser procesados por el delito de homicidio.

Los tres detenidos fueron trasladados bajo custodia a Liberia, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales para el proceso correspondiente.

