Desconocido es encontrado sin vida en predio baldío de la Comarca Las Jagüitas

Un hombre no identificado fue encontrado muerto en avanzado estado de descomposición en un potrero localizado en el sector conocido como Los Cocos, en la comarca Las Jagüitas, Distrito V de Managua.

Policía investiga muerte en comarca Las Jagüitas

El hallazgo fue realizado la mañana de este lunes por el señor Marvin Lara quien llegó a pastorear unas vacas y se topó con los restos humanos que ya estaban “ennegrecidos” por el paso de los días desde su deceso.

Un habitante del sector afirmó que, en los últimos días, ellos no han escuchado gritos o visto movimientos extraños, por lo que no tienen idea como llegó a parar ese desconocido a ese predio baldío.

Al sitio se presentó un equipo de investigadores de la Policía del Distrito V acompañados de expertos forenses quienes trasladaron la osamenta hacia el Instituto de Medicina Legal para tratar de determinar las causas de muerte.

De momento se desconocen las características físicas y el tipo de vestimenta que andaba puesto el infortunado. Sin embargo, las personas que tienen parientes desaparecidos pueden ir al Instituto de Medicina Legal.