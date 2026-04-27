Conductor de 74 años sobrevive tras caer en abismo con su camioneta

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de ayer domingo en la comunidad Los Encuentros, ubicada al oeste de El Regadío, Estelí, luego de que una camioneta con cuatro ocupantes se precipitó en un abismo de aproximadamente 15 metros de profundidad.

El conductor, identificado como Héctor Vallecillo Gómez, de 74 años, resultó con heridas de gravedad al quedar atrapado entre la estructura metálica del vehículo.

De acuerdo con el relato de su esposa, doña Nunila Gutiérrez Garmendia, el accidente fue provocado por fallas mecánicas y en el sistema eléctrico.

La camioneta se había apagado en dos ocasiones durante el trayecto y, en un intento por encenderla empujándola en una pendiente, el vehículo tomó una velocidad incontrolable que terminó con el vuelco hacia el precipicio.

En la unidad también viajaban una mujer y un niño, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

La emergencia movilizó a miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes trabajaron arduamente para liberar a Vallecillo Gómez, quien presentaba una fractura expuesta en su brazo izquierdo y múltiples contusiones.

Tras ser rescatado de la chatarra, fue trasladado inicialmente en un vehículo particular y luego entregado a socorristas de la Cruz Blanca, quienes completaron el traslado hacia el hospital San Juan de Dios.

Actualmente, el conductor permanece bajo observación médica en el centro asistencial.

