Asesino de Maricela Duarte es puesto a la orden de la justicia en León

La Policía Nacional informó este lunes que ya puso a las órdenes de las autoridades competentes al sujeto Francisco José Ríos Duarte, de 30 años, quien fue capturado por el femicidio de Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años.

Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años

El informe de las autoridades detalla que la víctima fue reportada como desaparecida por sus familiares ante la delegación policial del municipio de Telica, León, el pasado 6 de abril, luego de no tener noticias de ella desde el día 2 de abril.

El pasado viernes 24 de abril, a las 5 con 40 minutos de la tarde, el cuerpo de Maricela Duarte fue localizado en el sector de La Pedrera, en la comarca Verónica Lacayo, del municipio de Telica, en León.

El examen del médico forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento.

Francisco José Ríos Duarte, de 30 años

En sus investigaciones, la Policía confirmó que el jueves 2 de abril, Francisco José Ríos, motivado por discordias de pareja discutió y agredió a Maricela, presionándole el cuello con las dos manos hasta asfixiarla, provocándole la muerte. Luego cubrió el cuerpo con piedras y huyó.

El sujeto fue capturado por las autoridades en la misma comarca Verónica Lacayo de Telica, y ahora enfrentará cargos por el delito de femicidio en perjuicio de Maricela Duarte García.

