Mujer pierde la vida al ser atropellada por vehículo a exceso de velocidad, en Nueva Segovia

Miller Aleida Vargas Fajardo, de 42 años, murió al ser embestida por el vehículo placas M 043-685, conducido por Kennet Blandón Huete, de 21 años, en el kilómetro 290 carretera a Jalapa- Teotecacinte, en el departamento de Nueva Segovia,

Lugareños dijeron que la víctima se encontraba a la orilla de la vía esperando cruzar con destino a su vivienda en la comunidad Cyhampygnny, cuando fue impactada por el vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, la mujer falleció en el lugar del hecho. El cuerpo fue entregado a su esposo, Juan Daniel Avilés Colindres, de 32 años.

Las autoridades investigan el hecho para determinar responsabilidades.