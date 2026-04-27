Nicaragua supera meta en Campaña Nacional de Vacunación con 101.5% de cumplimiento

La Campaña Nacional de Vacunación en Nicaragua superó las metas previstas, al alcanzar el 101.5%, con la aplicación de millones de dosis entre vacunas, antiparasitarios y suplementos vitamínicos, informó este lunes la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

La Compañera Rosario, detalló también una disminución de casos de enfermedades como la influenza, la neumonía y la malaria, según reportes del Ministerio de Salud.

Detalló que se han administrado más de 2.4 millones de dosis de vacunas y más de 1.2 millones de dosis de vitaminas, alcanzando un sobrecumplimiento del 101.5%. Asimismo, indicó que se han distribuido más de 2 millones de tratamientos antiparasitarios como parte de esta estrategia integral de salud preventiva.

La Copresidenta destacó que para el desarrollo de esta jornada se habilitaron más de 10 mil puestos de vacunación en todo el país, con la participación de 38 mil personas entre brigadistas, trabajadores de la salud, redes comunitarias, Unidades de Victoria y la Juventud Sandinista, reafirmando el compromiso de continuar protegiendo la salud de las familias nicaragüenses.