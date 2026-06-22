Desconocido ingresa grave a hospital capitalino tras ser atropellado en El Crucero

Al hospital Antonio Lenin Fonseca fue trasladado grave un desconocido de unos 22 años tras ser atropellado por un vehículo no identificado en el Crucero, Managua.

Inicialmente, el lesionado fue llevado ayer domingo al Centro de salud del Crucero. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue transferido al hospital capitalino, donde permanece en cuidados intensivos.

El joven mide 1.60 de estatura, es de piel morena, delgado y tiene pelo crespo corto color negro.

Al hospital Lenin Fonseca también fue llevada Yaoska Masiel Vega, de 19 años, quien resultó con un trauma craneal moderado y una herida al recibir una pedrada en la cabeza durante una riña en la zona 4 de Ciudad Sandino.

Otro lesionado es Geovanny Javier Gago García, de 44 años, quien sufrió trauma craneal severo, más policontusiones al impactar en moto contra un objeto fijo en el kilómetro 13 de la carretera vieja a León, cuando conducía supuestamente ebrio y a exceso de velocidad.

