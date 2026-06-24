Joven fallece en hospital capitalino tras caer de caballo en Río Blanco

El joven Elías Suárez Gallego, de 25 años, falleció el pasado lunes en el hospital Lenin Fonseca, de Managua, debido a las graves lesiones que sufrió tras caer del caballo que montaba en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa.

Elías Suárez Gallego, de 25 años

El accidente ocurrió el pasado domingo 14 de junio, cuando la víctima transitaba por la comunidad Aulo de la localidad matagalpina.

Por razones no precisadas, Suárez Gallego perdió el control de la bestia y cayó al fondo de un cauce, sufriendo fuertes golpes en su cuerpo.

Ante la gravedad de su estado de salud, el joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial local y posteriormente transferido al hospital de referencia nacional en la capital, donde a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, se rindió ante la muerte el día de ayer.