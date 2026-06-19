Joven oriundo de Waspam fallece impcatado por rayo en Kukra Hill

Un joven de 23 años, identificado como Cisle Ricardo Williams, falleció de forma trágica la mañana de este viernes al ser alcanzado por un rayo en la comunidad La Ceiba, ubicada en el municipio de Kukra Hill, de la Costa Caribe Sur.

Al momento del suceso, la víctima, quien era originaria del municipio de Waspam, Caribe Norte, se encontraba realizando labores agrícolas de poda dentro de una plantación de palma africana de la localidad.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población y a los trabajadores del campo a tomar las medidas de precaución necesarias ante las condiciones climáticas y tormentas eléctricas que se registran en la zona costera del país.