Joven falleció en hospital capitalino un día después de accidentarse en Villa El Carmen
En el hospital Lenin Fonseca de Managua, falleció el joven Alexander José García, de 28 años, debido a las lesiones que sufrió durante un accidente en moto, mientras manejaba ebrio y a exceso de velocidad.
Alexander García, perdió el control y cayó al adoquinado a la una de la madrugada del lunes 15 de junio, mientras conducía su moto placa M 221 759, en el kilómetro 57 y medio de la carretera a San Diego, en el municipio de Villa El Carmen, Distrito 9 de Managua.
Por la gravedad de las lesiones, principalmente en la cabeza, García fue llevado al centro asistencial donde a pesar de la atención especializada acabó rindiéndose ante la muerte.
Alexander José García era originario del departamento de Masaya.