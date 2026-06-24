Jinete es arrastrado con todo y caballo por un río del Caribe Sur

A punto de morir ahogado estuvo un imprudente hombre junto a su caballo, cuando en estado de ebriedad intentó cruzar las crecidas aguas de un río en el Caribe Sur de Nicaragua, este martes.

El momento que casi le cuesta la vida al sujeto y a su caballo fue grabada por otros lugareños que al ver que eran arrastrados por las fuertes corrientes, los auxiliaron.

En los últimos días el país ha estado bajo la influencia de un mal tiempo originado por bajas presiones atmosféricas, generando horas de lluvia que causaron desborde de ríos, caños y quebradas.

Gracias al rápido actuar de las personas, el irresponsable sujeto y su caballo fueron puestos a salvo.

