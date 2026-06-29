Jinotega: roban pantalla de 65 pulgadas dejando a sus dueños sin ver el mundial

Una pantalla de 65 pulgadas, un cilindro de gas y un par de zapatos de marca, todo valorado en 19 mil 290 córdobas, fue robado por sujetos desconocidos de la casa de Maricela de los Ángeles Sobalvarro, de 47 años.

El robo sucedió en la vivienda de la afectada, localizada en el barrio Llano de las Tejeras, de la ciudad de Jinotega, adonde los amigos de lo ajeno ingresaron luego de forzar y dañar la seguridad de la puerta principal.

Por otra parte, en el barrio Roberto Clemente, de Jinotega, la policía capturó a Otoniel Daniel Acuña Garmendia, de 20 años, tras encontrarle en su casa una caja de cartón conteniendo 830 gramos de marihuana.

En otro orden, en la comarca La Vigía, de Santa María de Pantasma, las autoridades arrestaron a Lenin Rivera Rodríguez, de 30 años, a quien se le ocupó un rifle calibre 22 mm sin ninguna documentación.

En la misma zona, se arrestó a Beltrán García Rodríguez, de 47 años, tras incautarle una escopeta calibre 12 mm con dos cartuchos listos para su uso, sin el debido permiso de portación.