Adulto mayor es sorprendido por la muerte cuando descansaba en su casa, en León

Don Julio César Membreño de 73 años, fue sorprendido por la muerte, este sábado, cuando descansaba en una silla en el interior de su vivienda ubicada en el reparto Oscar Pérez Casar de la ciudad de León.

El cuerpo fue encontrado por sus familiares, quienes de inmediato alertaron a las autoridades de la Policía Nacional.

Enseguida un equipo investigativo llegó al lugar junto al médico forense de la zona, quien determinó que don Julio Membreño sufrió una muerte súbita, descartando así mano criminal.

Los restos del adulto mayor son velados desde esta noche y mañana domingo le darán el último adiós en el campo santo municipal.