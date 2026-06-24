Asaltantes despojan de su motocicleta a gestor de cobro en Tipitapa

El ciudadano Maykell Arce García, de 29 años, fue víctima de un violento asalto a mano armada, cuando dos sujetos desconocidos lo despojaron de su motocicleta en el trayecto vial que comunica a las comunidades de Cristo Rey y Villa Solidaridad, en el municipio de Tipitapa.

El atraco ocurrió a las 4:30 de la tarde, cuando Arce García regresaba de realizar sus labores como gestor de cobro para una empresa financiera.

Según relató el afectado, los delincuentes se movilizaban a bordo de una motocicleta Serpento 200, color blanco, y tras interceptarlo en el camino, lo encañonaron con una pistola para obligarlo a entregar su motocicleta marca Pulsar 220, color negro con rojo y placa GR-5063, además de una chaqueta.

La denuncia del robo fue interpuesta ante las autoridades de la Policía Nacional en el Distrito Ocho de Tipitapa, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los autores del delito.

Se solicita a la ciudadanía que si tiene alguna información sobre la motocicleta robada, se comunique de inmediato al número telefónico 8523-2260 directamente con el afectado.