Capturan 84 delincuentes en Nicaragua en 7 días

La Policía Nacional presentó este lunes los resultados del plan de seguridad ciudadana ejecutado en todo el país del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026. Como resultado de estas acciones operativas, se logró la captura de 84 sujetos vinculados a diferentes delitos de alta peligrosidad, entre los que destacan cuatro autores de muertes homicidas.

Policía Nacional captura a 84 delincuentes en la última semana

La Comisionada Karen Obando, de la Co-jefatura de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que, en el departamento de Managua las fuerzas del orden capturaron a 46 personas. Entre los detenidos en la capital se encuentra un sujeto por muerte homicida, 13 por robo con intimidación, 11 por robo con violencia, 17 por robo con fuerza, dos abastecedores de droga y dos señalados de tráfico de estupefacientes.

Asimismo, la jefa policial informó que los operativos desplegados en los demás departamentos del país dejaron como saldo la detención de otros 38 sujetos. Los golpes más significativos contra la delincuencia se registraron en el departamento de Jinotega, donde las autoridades lograron la captura de tres autores de muertes homicidas.

En lo que respecta al combate frontal contra el narcotráfico y el narcomenudeo, los planes de seguridad permitieron la captura de seis personas por tráfico de drogas en Matagalpa, Estelí, Jinotega y Chinandega. A estos operativos se suma la detención de otros seis abastecedores localizados en León, Rivas, Matagalpa, Granada y Nueva Guinea.

Durante estos exitosos quiebres a nivel nacional, la institución del orden público logró ocupar importantes evidencias que fortalecen los casos judiciales, entre las que destacan 58 kilogramos de cocaína, 26 libras de marihuana y 336 gramos de crack. Además, a los delincuentes se les incautaron 5 armas de fuego, 11 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Tanto los detenidos como las pruebas ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes.