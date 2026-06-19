Arrestan a implicado en robo de planilla en finca tabacalera de Estelí

La Policía Nacional logró la captura de un sujeto señalado de participar en el robo a mano armada del dinero destinado al pago de la planilla de los trabajadores de una finca tabacalera, en un hecho ocurrido la tarde de este viernes en el departamento de Estelí.

Estelí: cae asaltante por robo de planilla

El asalto fue perpetrado en la finca El Aguacate, ubicada en la comunidad de Isidrillo.

De acuerdo con información extraoficial, el delito fue cometido por cuatro sujetos armados; sin embargo, el rápido actuar policial permitió la detención de uno de los sospechosos y la recuperación de una parte del efectivo que correspondía al salario de los obreros del tabaco.

Efectivos policiales mantienen un despliegue operativo y continúan con las investigaciones pertinentes en la zona para dar con el paradero e identidad de los otros tres delincuentes que lograron darse a la fuga con el resto del dinero.