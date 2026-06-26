Delincuentes en moto asaltan a cambista y balean a «Chango» en Peñas Blancas

Con un disparo en la cara que estuvo a centímetros de mandarlo al otro mundo resultó José Ángel Fernández Méndez, de 39 años, al ser baleado por ladrones que asaltaron a un cambista la madrugada de este viernes.

Peñas Blancas: balean en la cara y queda grave

El hecho sucedió en el sector fronterizo de Peñas Blancas, en Cárdenas, en Rivas, donde dos sujetos en moto asaltaron al cambista Ángelo Ocampo Vargas, de 45 años, y le robaron una fuerte suma de dólares, córdobas y colones ticos.

Al ver el atraco, José Ángel Fernández, conocido popularmente como “El Chango” intentó auxiliar al cambista, pero fue atacado con disparos por los asaltantes, resultando herido en un cachete.

Según personas del sector, “El Chango” se dedica a ingerir licor en la zona fronteriza y a pasar ilegalmente a personas por puntos ciegos de la frontera, y tras recibir el disparo fue trasladado al Hospital Gaspar García Laviana.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del asalto seguido de homicidio frustrado.