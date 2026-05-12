El ciudadano Cristian de Jesús Reyes Ruiz, de 28 años, habitante del barrio Danilo Aguirre Aragón, de Masaya, fue hallado muerto la mañana de este martes en un predio montoso localizado en el costado Oeste del Templo Hossana, cerca del cerro El Coyotepe.

Cristian Reyes fue hallado muerto junto al Templo Hossana en Masaya

El cuerpo sin vida fue descubierto por Donald José Romero quien andaba buscando leña, y quien de inmediato avisó a las autoridades policiales.

Cristian era padre de una niña de ocho años y aparentemente se privó de la vida mediante la asfixia mecánica utilizando una bufanda que sujetó a la rama de un árbol.

Sin embargo, serán las autoridades policiales con ayuda del forense quienes determinen si hubo mano criminal o si fue el mismo infortunado quien realmente acabó con su vida.

