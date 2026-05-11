Presunta disputa por drogas deja un joven muerto a balazos en Sébaco

El joven Mario Alexander Delgadillo Salgado, de 22 años, fue ultimado a balazos en una calle del barrio José Tamara, de Sébaco, Matagalpa, a las diez de la noche de ayer domingo.

Mario Alexander Delgadillo, de 20 años

Cazadores de noticias informaron que Delgadillo Salgado circulaba a bordo de una moto en una calle cercana al mercado de Sébaco cuando fue interceptado por varios sujetos que andaban a pie.

Los informes señalan que, en ese momento, varios de los sujetos abrieron fuego contra Mario Alexander, impactándolo en el abdomen y el tórax, lo que le causó la muerte de forma casi inmediata.

Pobladores de la zona dijeron que supuestamente Mario Delgadillo se dedicaba al narcomenudeo y su muerte podría estar vinculada a la disputa por el control de la venta de drogas con otros expendedores del sector.

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