Capturan a falso predicador leonés en Honduras por tráfico de drogas en El Salvador

El leonés Luis Alberto Pérez, de 54 años, fue arrestado por la Policía Nacional de Honduras, en el puesto de control fronterizo El Triunfo, en Choluteca, al descubrirse que contaba con una orden de captura emitida por la Interpol.

El leonés Luis Alberto Pérez fue arrestado

La orden de detención internacional fue emitida por El Salvador desde el año 2023 luego de descubrirse que Luis Alberto Pérez se dedicaba al tráfico de drogas en ese país.

Al momento de ser detenido, el nicaragüense dijo que se dedicaba a predicar la palabra de Dios, sin embargo, la notificación roja emitida por la Interpol, alertó sobre la peligrosidad del sujeto.

Ahora las autoridades hondureñas iniciaron el proceso legal para entregarlo a las autoridades salvadoreñas en donde tiene la orden de captura pendiente.

