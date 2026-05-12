Waslala: fallece uno de los hombres que se enfrentaron a tiros por el amor de una mujer

En el Hospital Escuela César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa, se rindió ante la muerte Salvador Antonio Espinoza Castilblanco, de 43 años, a causa de las graves heridas que sufrió al enfrentarse a tiros con otro hombre por el amor de una mujer.

Salvador Antonio Espinoza Castilblanco, de 43 años

La balacera ocurrió el domingo en la comunidad San Antonio Yaro, de Waslala, Caribe Norte, donde Salvador Espinoza y Elvin Adager Manzanares, de 25 años, se dispararon para romper con el triángulo amoroso que los tenía atrapados.

Según versiones de los testigos, uno había sido cónyuge de una fémina y el otro la actual pareja, pero aparentemente ella mantenía contactos con ambos, lo que dio lugar a que comenzaran a discutir bajo efectos del licor hasta que sacaron las armas.

Elvin Manzanares recibió dos balazos en el pecho, uno en el abdomen y otro en el cuello, en tanto Salvador Espinoza Castilblanco, recibió disparos en la rodilla, el brazo y el abdomen, que acabaron causándole la muerte.

Los dos fueron llevados heridos en la misma camioneta al hospital Fidel Ventura de Waslala, pero Salvador fue trasladado después a Matagalpa debido a la gravedad de las heridas, donde finalmente falleció.

