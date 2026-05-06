Caponero muere impactado por autobús de la Ruta 114 en Managua

El conductor de caponera Harold Guillermo Téllez, de 46 años, murió la noche del martes al verse involucrado en un accidente de tránsito en el sector de Las 3 F, en la carretera Norte, Managua.

Caponero muere arrollado por bus en Carretera Norte

Testigos del hecho dijeron a Tu Nueva Radio Ya, que Harold Guillermo irrespetó la luz roja del semáforo y fue impactado por un bus de transporte colectivo de la ruta 114, placa M 41-00.

Caponero muere arrollado en Carretera Norte por autobús de la Ruta 114

Harold Guillermo fue llevado grave al Hospital Alemán Nicaragüense, en donde pese al esfuerzo de los médicos terminó rindiéndose a la muerte.

El fallecido supuestamente habitaba en el barrio Santa Rosa, y le decían de cariño “Calula”. La policía ya investiga la tragedia vial.