Atrapan a irresponsable motorizado que arrolló a dos niños y luego huyó en Jalapa

El sujeto Kenis Levi Moncada Medina, de 25 años, fue capturado por la Policía Nacional tras ser señalado como el motociclista que el pasado domingo atropelló a dos niños y luego huyó en Nueva Segovia.

Jalapa: Capturan a motociclista que arrolló a dos niños

El hecho ocurrió en el sector número del municipio de Jalapa, donde Kenis Moncada conducía una moto marca Genesis color negro llevando a un acompañante, cuando arrolló a los niños que caminaban a un lado de la vía.

A causa del impactó el niño mayor sufrió fractura en el brazo izquierdo, mientras que la niña resultó con politraumatismo y una herida en la cabeza, por lo que fueron atendidos en el hospital de Jalapa.

El video de una cámara de seguridad en la zona fue clave para que la policía identificara a Kenis Moncada, quien en las próximas horas será llevado ante los tribunales competentes.

Jalapa: Motorizado atropella a dos niños de 10 años #Nicaragua#AccidentedeTransitopic.twitter.com/diuH3U5vE5 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) May 10, 2026



