Joven es hallado asesinado tras ponerse a beber guaro con enemigo en El Tortuguero

De múltiples heridas arma blanca fue asesinado Carlos José Rivas Hurtado, de 23 años, en la comunidad Sawawas, en El Tortuguero, Caribe Sur.

Asesinan en Sawawas a Carlos Rivas; buscan al sospechoso

Cazadores de noticias informaron que la noche del domingo Carlos Rivas se encontró con Henry Velásquez Ángulo, de unos 30 años, con quien se había peleado hacía un mes atrás.

Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de pelear, ambos hicieron supuestamente las paces, se fueron a tomar licor y en la mañana de ayer lunes, Carlos fue hallado sin vida.

Carlos Rivas tenía profundas heridas en la cara y la yugular cortada, lo que le provocó la muerte por shock hipovolémico.

La policía se encuentra buscando al sujeto Henry Velásquez Ángulo como principal sospechoso del crimen.

