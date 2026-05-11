Joven trabajador fallece tras recibir fuerte descarga eléctrica en Poneloya

Un trágico accidente laboral cobró la vida del joven David Balladares Ruiz, de unos 27 años, la mañana de este lunes.

El suceso ocurrió en el kilómetro 99 ½ en la comarca Poneloya, departamento de León, donde el ahora fallecido estaba reparando el techo de una casa.

Según el reporte, David estaba en la parte alta de la vivienda cuando, de manera accidental, una lámina de zinc hizo contacto con un cable de alta tensión.

El roce con el tendido eléctrico provocó una fuerte descarga que le causó la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Al sitio se presentaron autoridades para realizar el debido levantamiento y confirmar las causas del deceso.

El joven laboraba por cuenta propia, era conocido cariñosamente como «El Pipe», y el incidente ha causado gran conmoción entre los habitantes de la zona, quienes lamentan la pérdida de este trabajador en esas circunstancias.

