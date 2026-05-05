Hombre mata a su hermano tras violenta discusión en Siuna

Una discusión bajo efectos del licor dejó como saldo la muerte de Álvaro Bustamante Tinoco, de 44 años, a manos de su hermano Eduardo Ocampo Tinoco, de 28.

La víctima Álvaro Bustamante Tinoco

El parricidio ocurrió a las once de la noche de ayer lunes frente a los billares Dayar, en las cercanías del mercado municipal de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

De acuerdo con la información, los hermanos sostuvieron una discusión que terminó de manera trágica cuando Eduardo Ocampo Tinoco atacó supuestamente a puñaladas a su hermano materno Álvaro Bustamante Tinoco.

Tras el hecho sangriento, el agresor permaneció en el lugar y posteriormente se entregó a las autoridades policiales.

Cámaras de seguridad de establecimientos cercanos captaron parte del altercado entre los involucrados, lo cual servirá como evidencias para las investigaciones policiales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este caso.

