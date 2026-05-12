Casi 700 mil córdobas en pérdidas deja incendio de 3 viviendas en barrio San Benito, Chinandega

Pérdidas económicas estimadas en 667 mil córdobas dejó el incendio que la tarde de ayer lunes afectó tres viviendas en el barrio San Benito No. 2, en el municipio de Chinandega.

Chinandega: Incendio arrasa tres casas en San Benito

Una de las casas era de Linda Amparo Palacios, de 30 años, a quien se le quemaron una cama, un ropero y un gavetero plástico, dos espejos de pared, una mesa, un abanico, 12 sillas plásticas, una vitrina, ropa de uso personal, juguetes y el sistema eléctrico, entre otros.

La afectada calculó sus pérdidas económicas en 90 mil 500 córdobas.

La segunda vivienda era de Ana María Romero Tercero, de 43 años, a quien las llamas le destruyeron un juego de sofá, un televisor, una cocina de horno de 6 quemadores, dos cilindros de gas, dos camas y tres roperos plásticos.

El fuego también le destruyó dos cocinas, un estante, dos abanicos, dos planchas eléctricas, un kit de belleza, perfumería, tres roperos de madera, un freezer, una lavadora, un planchador, el sistema eléctrico, utensilios de cocina, doce metros de cerámica de piso, 10 láminas de zinc de 12 pies y toda la ropa de la familia.

Doña Ana María estimó que sus pérdidas ascienden a 285 mil 500 córdobas.

El tercer perjudicado es Ronald Concepción Palacios Tercero, de 50 años, a quien el incendio le destruyó dos refrigeradoras, un equipo de sonido, un amplificador, dos televisores, 48 metros de cerámica, una bicicleta, siete láminas de zinc de 12 pies, seis cajas de perlines, cuatro sillas mecedoras, un comedor, dos lavadoras y el sistema eléctrico.

Las pérdidas económicas del señor Palacios Tercero están calculadas en 291 mil 100 córdobas.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el incendio fue causado por el recalentamiento de conductores eléctricos debido a conexiones flojas en un toma corriente que alimentaba un freezer en la casa de Ana María Romero.

Se valoró además que los alambres utilizados no eran los adecuados para soportar la carga eléctrica del equipo, provocando el inicio del fuego en el costado sur de la vivienda de Ana María y posteriormente se propagó hacia las viviendas vecinas