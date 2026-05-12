Policía Nacional captura a 79 delincuentes durante la última semana

Un total de 79 sujetos fueron detenidos como resultado de los operativos desarrollados entre el 4 y el 10 de mayo, al estar vinculados a distintos delitos cometidos en varios departamentos del país.

La comisionada Karen Obando, de la Co-jefatura de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que en el departamento de Managua fueron detenidos 44 sujetos, de los cuales 8 fueron capturados por robo con intimidación, 8 por robo con violencia y 28 por robo con fuerza.

Asimismo, otros 35 detenidos corresponden a distintos departamentos del país. La Policía reportó 6 capturas por robo con intimidación en León, Chinandega, Estelí y el Triángulo Minero; 6 por robo con violencia en León, Chinandega, Masaya y Rivas; además de 12 por robo con fuerza en León, Chinandega, Granada y Chontales.

Las autoridades también informaron sobre la captura de 4 personas por tráfico de drogas en Jinotega y Masaya, así como 7 abastecedores de droga detenidos en Jinotega, Madriz, Chontales, Matagalpa y Río San Juan.

Entre las evidencias ocupadas durante los operativos se encuentran 200 gramos de cocaína, 82 gramos de crack, 4 libras de marihuana, 2 pesas digitales, 9 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, la Policía incautó dos armas de fuego: una pistola y un arma artesanal apta para el disparo.

