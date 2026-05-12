Dos adultos mayores fallece por problemas de salud en Ciudad Sandino y Villa Vallarta

El señor José Arnulfo Ortiz Martínez, de 88 años, fue encontrado muerto en su vivienda en la zona 3 de Ciudad Sandino a las cuatro de la mañana de este martes.

Sus familiares se llevaron el susto de hallarlo inerte tras ir a buscarlo luego de ver que no se había levantado temprano, a como acostumbraba.

Doña Jenny Ortiz dijo que en los últimos días su papá no quería comer.

Luego que la Policía comprobó con apoyo de un forense que don José Ortiz murió por causas naturales, la familia firmó acta de desistimiento para que no fuera llevado a medicina legal y proceder a su vela.

De igual manera, el señor Leoncio Teodoro Mercado Ortiz, de 78 años, falleció en horas de la madrugada luego de quejarse de un fuerte dolor en el pecho.

El hecho sucedió en Villa Vallarta hasta donde se presentó un equipo de investigación policial del Distrito Seis, confirmando con un médico de la comunidad, que la muerte fue causada por problemas de salud.

Doña Judith Gabriela Ortiz pidió a las autoridades que el cadáver de su papá no fuera llevado a medicina legal, procediendo a velarlo en su casa para su posterior sepultura.

