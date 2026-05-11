Vehículo queda reducido a chatarra en la carretera Sabana Grande – Nindirí

El ciudadano Marvin Antonio Ruiz Vargas quedó haciendo sus mandados a pie la mañana de este lunes 11 de mayo, luego de que el automóvil que conducía fue destruido por las llamas.

Carro arde en Sabana Grande-Nindirí km 36

El siniestro, que dejó el automotor convertido en chatarra, ocurrió a la altura del kilómetro 36 de la carretera que conecta Sabana Grande con Nindirí, dejando cuantiosas pérdidas materiales para el afectado.

Ruiz Vargas se dirigía hacia su centro de labores a bordo de un auto Hyundai azul, con placas CZ 12172, cuando detectó una columna de humo que emanaba del motor.

En cuestión de segundos, el fuego se propagó de forma incontrolable por todo el vehículo, obligándolo a abandonar la vía de inmediato y observar con impotencia cómo se destruía.

Pobladores de la zona y otros conductores intentaron colaborar en las labores de extinción mientras arribaban los miembros de los Bomberos Unidos de Nindirí, quienes finalmente controlaron el fuego.

Pese a la rápida respuesta de los socorristas, la intensidad de las llamas fue tal que el vehículo quedó inutilizable, aunque afortunadamente no se reportaron daños personales.

Peritos de la Policía Nacional y especialistas de Bomberos realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del incidente.

Hasta el momento, se manejan dos hipótesis preliminares: un cortocircuito en el sistema eléctrico o una posible fuga de combustible en la manguera del carburador, versiones que serán confirmadas en el informe oficial de las autoridades.

