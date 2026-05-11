Tres delincuentes detenidos con 4 libras de marihuana en Jalapa

Los sujetos Hanier David Vallecillo Cruz, Keyling Iveth Vallecillo Hernández y Jasser Ramón Fajardo Funez fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en Jalapa, Nueva Segovia, por el delito de tráfico de drogas.

Detenidos Hanier David Vallecillo Cruz, Keyling Iveth Vallecillo Hernández y Jasser Ramón Fajardo Funez

De acuerdo con la información, durante un operativo las autoridades les ocuparon cuatro libras de marihuana, además de dos motocicletas que eran utilizadas por los detenidos para movilizarse en la entrega de la droga.

Los capturados y las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones sobre el caso.



