Anciana de más de 100 años muere por fuerte ola de calor, en Managua

Las altas temperaturas que afectan el país habrían incidido en el fallecimiento de Inés Bermúdez Cáceres, quien residía en el sector de Los Laureles Sur, en Managua.

Según familiares, la adulta mayor sufrió complicaciones en los últimos días debido a la intensa ola de calor, sumado a padecimientos crónicos como hipertensión y diabetes, lo que provocó un severo deterioro en su salud hasta sufrir un fallo cardíaco.

Tras su fallecimiento, sus familiares decidieron que el cuerpo no fuera trasladado a Medicina Legal, mientras vecinos lamentaron la partida de doña Inés, una centenaria muy apreciada en su comunidad.