Pareja pierde la vida al invadir carril e impactar contra motocicleta en El Viejo, Chinandega

El choque entre dos motocicletas cobró la vida de la pareja conformada por José Antonio Martínez y Yuri del Carmen Jiménez, ambos de 45 años, en el kilómetro 141 de la carretera El Viejo – Potosí, en el departamento de Chinandega.

Las víctimas viajaban en la moto placa LE 26-87 conducida por José Martínez, quien presuntamente a exceso de velocidad, invadió el carril contrario.

En la acción, chocó contra la motocicleta placa CH 88-133 que manejaba Rigoberto Antonio Pineda Herrera, de 22 años.

En el hecho, el sobreviviente sufrió una fractura en la mandíbula, por lo cual fue trasladado por Bomberos Unidos al hospital Mauricio Abdalah, de El Realejo, donde se encuentra ingresado.