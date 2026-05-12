Capitalino es asesinado de un balazo en Muy Muy

El ciudadano Manuel de Jesús Rivas Fredrick, de 32 años, murió la mañana de este martes tras recibir un disparo en el costado izquierdo, del centro de salud medio kilómetro al Sur, en la comunidad La Conquista, de Muy Muy, Matagalpa.

Manuel de Jesús Rivas Fredrick, de 32 años

Al escuchar detonaciones, pobladores salieron a ver qué pasaba y observaron al hombre tirado en el suelo, boca arriba y ensangrentado.

Tras recibir una llamada de alerta, al lugar se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de Muy Muy, quienes solo confirmaron que Manuel Rivas ya no tenía los signos vitales.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones y tratar de dar con la identidad y paradero de los responsables del crimen.

Manuel de Jesús Rivas Fredrick vivía en Villa Reconciliación Norte, Distrito VI de Managua.

