Nicaragüense es acusado de agresión sexual contra ancianos en Wisconsin, EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra el inmigrante nicaragüense Julio César Morales Jarquín, quien fue acusado de atacar a residentes vulnerables en un centro de cuidados para personas mayores.

El nicaragüense Julio César Morales Jarquín

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió la solicitud dirigida a los funcionarios del condado de Dane para evitar que el sospechoso sea liberado de la cárcel.

Morales Jarquín enfrenta actualmente dos cargos de agresión sexual en segundo grado contra una víctima anciana.

El arresto se produjo tras una investigación policial que vinculó al señalado, quien trabajaba como empleado de la residencia de ancianos, con denuncias de agresiones físicas y sexuales contra residentes mayores y vulnerables.

La orden de detención del ICE, emitida el 27 de abril de 2026, busca asegurar que Morales Jarquín sea entregado a las autoridades federales una vez que concluya su proceso judicial en el estado. El caso ha generado atención debido a la gravedad de los cargos.

