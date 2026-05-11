Nica muere en accidente de tránsito cuando regresaba del trabajo en Miami, EE.UU.

El nicaragüense Luis Alonso Vásquez Bellorín, de 49 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Estados Unidos, el sábado 9 de mayo.

Luis Alonso Vásquez Bellorín

Según los reportes, Luis Alonso regresaba de su jornada laboral hacia el sitio donde vivía cuando sufrió el accidente en North Miami, Florida.

Familiares indicaron que minutos antes del suceso, el infortunado sostuvo una conversación telefónica con su hermano Jorge Bellorín, sin imaginar que sería la última comunicación entre ambos.

El compatriota era originario de la comunidad El Zapote, en Ciudad Antigua, Nueva Segovia, y se fue a Estados Unidos desde hace cuatro años.

Luis Alonso Vásquez dejó una hija de 16 años con Arelys García Landeros y otra niña, que actualmente tiene tres años.

La familia ha abierto una campaña solicitando apoyo económico para poder repatriar el cuerpo a Nueva Segovia, por lo que solicitó la solidaridad de la población.

