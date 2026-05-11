Atrapan a sujeto por robar celular a un adolescente en Estelí

Pobladores del barrio Elías Moncada, de la ciudad de Estelí, amarraron a un delincuente de identidad no revelada quien luego fue entregado a la Policía Nacional, al mediodía de este lunes.

Amarran a ladrón en portón de cementerio en Estelí

El sujeto fue atrapado y amarrado en el portón del cementerio municipal San Francisco de Asís después que golpeó y le arrebató un teléfono celular a un adolescente.

Al ser amarrado, el delincuente decía que no había robado ningún teléfono, pero cuando la madre de la víctima marcó al número de celular de su hijo, le repicó al sujeto en uno de los bolsillos del pantalón.

Al momento del hecho, el sujeto andaba con tres delincuentes más que salieron corriendo como almas que se lleva el Diablo con rumbo al barrio Omar Torrijos.

El delincuente fue trasladado a la delegación departamental de la Policía Nacional que también busca a los otros compinches.

